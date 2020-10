V Nemčiji največ okužb s koronavirusom doslej, sprejeti novi ukrepi

Berlin, 15. oktobra - V Nemčiji so v minulem dnevu zabeležili kar 6638 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije, je davi sporočil Inštitut Roberta Kocha (RKI). Zaskrbljujoč podatek prihaja le nekaj ur po tem, ko so nemška kanclerka Angela Merkel in voditelji zveznih dežel dosegli dogovor o občutni zaostritvi protikoronskih ukrepov.