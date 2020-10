Liga NFL išče novo lokacijo za super bowl 2024

New Orleans, 15. oktobra - Vodstvo lige ameriškega nogometa NFL išče novo lokacijo za veliki finale prvenstva 2024. Liga je preložila super bowl v New Orleansu, ker bi sicer prišlo do prekrivanja s tradicionalnim praznovanjem Mardi Gras. Do prekrivanja je prišlo, ker bo liga NFL igrala 17 namesto 16 tekem pred končnico, zato bo vse skupaj trajalo teden dni dlje.