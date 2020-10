V Novem mestu spletna konferenca ob svetovnem dnevu hrane

Novo mesto, 15. oktobra - V Novem mestu se je v soorganizaciji tamkajšnje šolske ustanove Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma ob letošnjem 41. svetovnem dnevu hrane, katerega geslo je Gojimo - hranimo - ohranjajmo, danes začela dvodnevna spletna konferenca. Prireditelji so jo posvetili raziskovanju na področjih hrane in zdravega prehranjevanja.