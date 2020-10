Pretekli teden zdravstveni inšpektorji izrekli za 31.600 evrov glob

Ljubljana, 14. oktobra - V preteklem tednu so zdravstveni inšpektorji opravili 1343 nadzorov v zvezi z obvladovanjem covida-19, izrekli so 66 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 31.600 evrov, so sporočili po seji vlade. V petem protikoronskem paketu, ki ga bo v četrtek obravnaval DZ, vlada predlaga razširitev nabora nadzornikov.