Ljubljana, 14. oktobra - Košarkarji Bayerna iz Münchna so v tretjem krogu evrolige zabeležili drugo zmago. Na gostovanju v Tel Avivu so zmagali s 85:82, Žan Mark Šiško pa se v enajstih minutah na parketu ni vpisal med strelce. K zmagi Bavarcev je prispeval dva skoka in dve podaji.