Vlada omejila prehajanje med regijami, s ponedeljkom pouk od 5. razreda ponovno na daljavo

Ljubljana, 14. oktobra - Ob slabšanju epidemiološke situacije je vlada na seji sprejela nekatere ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa. Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci šolali na daljavo, je pojasnil premier Janez Janša. Za sedem regij pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot 10 oseb in omejila prehajanje med regijami.

Kot je pojasnil Janša se trenutno sedem od 12 statističnih regij po številu okužb glede na 14-dnevno pojavnostjo uvršča na rdeči seznam, pet regij pa se uvrša na rumeni seznam. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki bodo veljali po celotni državi.

Med drugim je določila, da bo omejila neposredno delo v vseh šolah. Učenci od 5. razreda in dijaki bodo šolanje opravljali na daljavo. Tudi visokošolskim zavodom in univerzam pa so že priporočili, naj na ta način organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah ponovno odločali po jesenskih počitnicah.

Na današnji seji se je vlada odločila tudi za aktiviranje rezerv v zdravstvenem sistemu. Nekaj rešitev so danes že predstavili.

Vlada pa je v peti sklop protikoronskih ukrepov vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto.

V regijah, ki se uvrščajo na rdeči seznam, pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot 10 oseb, omejila storitvene dejavnosti in nekatere športne aktivnost. Prav tako je omejila prehajanje med regijami. Veljalo pa bo tudi obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na prostem.