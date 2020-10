V mladi reprezentanci napetost med igralci in selektorjem Gliho

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bi v zadnjih dneh morala igrati prijateljski tekmi z Albanijo in Madžarsko, a sta obe odpadli zaradi okužb z novim koronavirusom. A to očitno niso edine težave mlade vrste, saj so se njeni člani pritožili čez selektorja Primoža Gliho, je poročal portal Nogomania.