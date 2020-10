V Levici razlago Kordiševe izjave označujejo za manipulacijo, a se prizadetim opravičujejo

Ljubljana, 14. oktobra - V Levici so interpretacijo izjave njihovega poslanca Mihe Kordiša glede varovalk kakovosti zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti danes označili za manipulacijo in neresnico. Verjamejo, da je ta marsikoga prizadela, saj so jo, kot trdijo, v SDS v ta namen tudi skovali. Vsem prizadetim se kljub temu opravičujejo, so sporočili iz stranke.