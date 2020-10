Ob mednarodnem dnevu bele palice o pomenu tega pripomočka za kakovostno življenje slepih in slabovidnih

Ljubljana, 15. oktobra - Danes obeležujemo mednarodni dan bele palice, ki je simbol neodvisnosti slepih in slabovidnih. Evgen Bavčar iz Zveze društev slepih in slabovidnih je ob tem pozval k razmisleku o možnostih izdelave slovenske elektronske bele palice. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je poudaril pomen pripomočkov in prilagoditev za kakovostno življenje.