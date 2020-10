V ZDA doslej predčasno volilo že 14 milijonov ljudi

New York, 14. oktobra - V ZDA je svoj glas za volitve 3. novembra predčasno oddalo že 14 milijonov ljudi, kmalu pa se jim bodo pridružili novi milijoni, saj lahko od danes predčasno volijo tudi v Kansasu, Tennesseeju in Rhode Islandu. Leta 2016 je svoje glasove za volitve predčasno do 16. oktobra oddalo 1,4 milijona volivcev.