V torek rekordnih 707 okužb, vlada sprejela dodatne omejitvene ukrepe

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 14. oktobra - V torek so v Sloveniji potrdili rekordnih 707 okužb. Ob poslabšanju epidemiološke slike je tudi vlada sprejela nekatere dodatne omejitvene ukrepe. Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci šolali na daljavo. Za sedem regij pa je vlada s petkom začasno prepovedala zbiranje več kot 10 oseb in omejila prehajanje med regijami.