Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je seznanila s proračunskim predlogom

Ljubljana, 14. oktobra - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s predlogom sprememb proračuna RS za leto 2021 in proračunom za leto 2022. V razpravi so bili člani komisije enotni, pozdravili so načrte za zvišanje sredstev za urad za prihodnji dve leti za skupno 1,9 milijona evrov.