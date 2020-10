Na Hrvaškem zaživel spletni muzej lažnih novic

Zagreb, 14. oktobra - Na Hrvaškem so zagnali projekt muzeja lažnih novic, ki je zaenkrat zaživel kot spletna stran. Med cilji projekta sta ozaveščanje državljanov o razširjenosti lažnih novic in potreba po kritičnem razmišljanju. Ljudi želijo seznaniti s tehnikami in orodji za hitro prepoznavanje lažnih novic ter krepiti medijsko in informacijsko pismenost.