Vrh EU o novem koronavirusu, brexitu in podnebnih ciljih

Bruselj, 15. oktobra - Voditelji članic EU bodo danes in v petek v Bruslju razpravljali o vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi, zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom, uresničevanju podnebnih ciljev in odnosih z Afriko. Grčija in Ciper bosta po pričakovanjih znova odprli vprašanje odnosov s Turčijo.