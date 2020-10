S plenarnim zasedanjem se zaključuje glavni del virtualnega zasedanja IMF in Svetovne banke

Washington/Ljubljana, 15. oktobra - S plenarnim zasedanjem Mednarodnega denarnega in finančnega odbora (IMFC) ter skupnega Razvojnega odbora Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke se danes zaključuje glavni del tokratnega letnega zasedanja obeh mednarodnih finančnih ustanov. To zaradi pandemije covida-19 poteka v virtualni obliki.