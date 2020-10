V Muzeju Reina Sofia prva razstava brez predmetov in podob

Madrid, 17. oktobra - V Muzeju Reina Sofia so odprli prvo razstavo brez predmetov in podob. Gre za zvočno razstavo, naslovljeno Audiosphere. Sound Experimentation 1980-2020, s katero želijo prikazati obseg in dinamiko eksperimentalnega zvoka v zadnjih 40 letih. Nanjo so uvrstili več kot 700 zvočnih del okrog 800 umetnikov z vsega sveta.