Koronavirus oklestil izobraževanja medicinskih sester, specializacije zdravnikov za zdaj potekajo nemoteno

Ljubljana, 14. oktobra - Epidemija koronavirusa v zadnjega pol leta ni ustavila opravljanja pripravništev in specializacij za zdravnike, prav tako se v tem času ni zmanjšalo število izobraževanj in usposabljanj zanje, so se pa ta v veliki meri preselila na splet. Slabše je pri medicinskih sestrah, kjer je v času uradno razglašene epidemije odpadel velik del izobraževanj.