V Pragi že 13. pesniško srečanje s petimi slovenskimi avtorji

Praga, 15. oktobra - V Pragi te dni poteka 13. mednarodni festival Evropski pesniki v živo. Na njem gostijo 17 avtorjev iz šestih držav, med njimi tudi pet slovenskih: Nino Medved, Natašo Burger, Andraža Poliča, Iva Stropnika in Zorana Medveda. Festivalski dogodki, ki potekajo brez občinstva v praški Knjižnici V. Havla in v Berounu, so dostopni preko spleta.