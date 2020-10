V Kataloniji zaradi covida-19 zapirajo bare in restavracije

Barcelona, 14. oktobra - V Kataloniji bodo od petka za dva tedna zaprti bari in restavracije, da bi upočasnili naraščanje okužb z novim koronavirusom, je danes sporočila tamkajšnja regionalna vlada. Napovedala je tudi nekatere druge omejitve. V združenju barcelonskih gostincev so bili kritični do zaprtja barov in restavracij.