Rotary klub Ljubljana zaznamuje 30 let delovanja

Ljubljana, 14. oktobra - Danes mineva 30 let od ustanovitve Rotary kluba Ljubljana. Polna tri desetletja rotarijske vrednote plemenitijo slovensko družbo in pomagajo ustvarjati boljšo skupnost in okolje. Dajati, ne jemati je temeljno načelo rotarijstva. A pri tem ne gre zgolj za denarno pomoč, ampak tudi za razna nesebična dejanja, ki večajo blaginjo skupnosti, so navedli.