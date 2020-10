Newyorške borze trgovanje začele z rastjo

Washington, 14. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. V ospredju pozornosti vlagateljev so danes predvsem delnice bank, ki si poročale o poslovnih rezultatih za tretje četrtletje. Skrbi pa jih, kdaj bo ameriška vlada sprejela nove ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in pomoč prebivalstvu po pandemiji covida-19.