Načrtovano izplačilo dividend podražilo delnice Save Re

Ljubljana, 14. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,52-odstotno rast in se ustavil pri 835,41 točke. Borzni posredniki so opravili za 933.420 evrov poslov, najbolj, za 4,24 odstotka, pa so porasle delnice Save Re, katere delničarji si lahko vendarle obetajo izplačilo dividend.