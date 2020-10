Nekdanji kapetan Slovenije odslej pri Fužinarju

Ravne na Koroškem, 14. oktobra - Nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance Robert Koren je po službovanju pri prvoligašu Celju in vlogi pomočnika selektorja reprezentance do 21 let naredil nov korak v karieri in postal trener drugoligaša Fužinarja. Obenem pa je prevzel tudi funkcijo vodje celotnega strokovnega kadra ravenskega kluba.