Na območnih enotah Zpiza od petka zaradi epidemije ne bo mogoče dobiti informacij osebno

Ljubljana, 14. oktobra - Pokojninski zavod bo imel zaradi epidemioloških razmer v državi in potrjenih okužb pri zaposlenih oz. njihovih družinskih članih od petka spremenjen način poslovanja s strankami. V prostorih njegovih območnih enot in izpostav od petka vse do preklica ne bodo podajali informacij osebno, na vložišču zavoda pa ne bo mogoče oddati zahtevkov.