ACH brez težav do tretje zmage

Ljubljana, 14. oktobra - Odbojkarji ACH Volleyja so na svoji tretji tekmi v srednjeevropski ligi še tretjič zmagali. Potem ko so bili boljši od Merkurja Maribora in Graza so zdaj premagali še Union Waldviertel, tako kot prve avstrijske tekmece so tudi lanske polfinaliste tega tekmovanja premagali s 3:0 (15, 16, 21).