Člani odbora DZ za kmetijstvo pretežno zadovoljni s proračunoma za prihodnji dve leti

Ljubljana, 14. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanil s predlogom proračunov za prihodnji dve leti. Člani odbora so s predlaganim večinoma zadovoljni, pri čemer so pozvali k premišljeni porabi sredstev. Slišati je bilo tudi opozorila zaradi naraščajočega primanjkljaja.