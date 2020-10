Zobozdravniki si ne želijo zapiranja zobozdravstvene dejavnosti

Ljubljana, 14. oktobra - Zobozdravniki si kljub epidemiološkim razmeram ne želijo, da bi zapirali zobozdravstveno dejavnost. Tak ukrep bi v izjemno neugoden položaj postavil vse bolnike, ki so zdaj sredi zdravljenja, in tudi tiste, ki bodo takšno zdravljenje potrebovali v času, ko bi bile ordinacije zaprte in ko bi bila možna le obravnava nujnih stanj, so navedli.