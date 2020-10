Zdravniki in zobozdravniki zgroženi nad izjavami poslanca Mihe Kordiša

Ljubljana, 14. oktobra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so zgroženi nad izjavami poslanca Levice Mihe Kordiša, ki je del zdravnikov zasebnikov označil za mazače. Nad njegovimi izjavami so zgroženi tudi v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, obsojajo jih v Zdravniški zbornici Slovenije, oboji pa pričakujejo opravičilo.