Newyorška filharmonija odpovedala program do junija prihodnje leto

New York, 16. oktobra - Newyorška filharmonija je zaradi covida-19 odpovedala ves program do junija 2021, s čimer sledi podobnim potezam Broadwaya in Metropolitanske opere. To je prvič, da je 178 let stara ustanova odpovedala celotno sezono, a bodo kljub temu še naprej ponujali brezplačne digitalne vsebine in kasneje naznanili spletni program orkestra.