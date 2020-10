Bank of America s padcem dobička zaradi oblikovanja rezervacij

Washington, 14. oktobra - Druga največja ameriška banka Bank of America je v minulem trimesečju ustvarila 4,44 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 15,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Banka je padec pripisala rasti rezervacij za pokrivanje izgub, ki so zaradi pandemije dosegle 1,4 milijarde dolarjev, potem ko so bile lani pri 800 milijonov dolarjev.