Goldman Sachs v trimesečju skoraj podvojil dobiček

Washington, 14. oktobra - Ameriška banka Goldman Sachs je v tretjem četrtletju beležila 3,5 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 94 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast dobička so v banki pripisali predvsem dobrim rezultatom pri trgovanju z vrednostnimi papirji in rasti prihodkov od svetovanja podjetjem, ki so načrtovala javno prodajo delnic.