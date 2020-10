V Trbovljah danes 12. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium

Trbovlje, 15. oktobra - V Delavskem domu Trbovlje (DDT) naj bi do sobote pod geslom Okno v svet potekal 12. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium. Letos so organizatorji želeli presenetiti, navdihniti in ustvariti čudenje za čim več ljudi. Zaradi epidemiološkega stanja bo po besedah soorganizatorja Bogdana Šteha festival najverjetneje potekal le danes.