V ZDA preizkusili tehnologijo za varno pristajanje na Luni

Washington, 14. oktobra - V ZDA so v torek z raketo vesoljskega podjetja Blue Origin, ki je v lasti Jeffa Bezosa, preizkusili Nasino tehnologijo, namenjeno vrnitvi človeka na Luno leta 2024. Na raketi so bili senzorji, računalnik in programska oprema za natančno pristajanje vesoljskih plovil na drugih vesoljskih telesih.