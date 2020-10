Uradno odprli nov zdravstveni dom v Luciji

Lucija, 14. oktobra - V Luciji so danes tudi uradno odprli nov, sodoben in ekološko varčen zdravstveni dom. Tega so uspeli zgraditi v predvidenih časovnih in cenovnih okvirih, je poudaril piranski župan Đenio Zadković. Po besedah direktorja ZD Piran Matjaža Kranjca pa so se novi prostori v trenutnih epidemioloških razmerah izkazali za izjemno pridobitev.