Sneženje na območju občine Črna poškodovalo za okoli 1000 kubičnih metrov dreves

Črna na Koroškem, 18. oktobra - Sneženje z dežjem in vetrom je pred tednom dni na območju občine Črna na Koroškem, kjer so vetrolomi v minulih letih že precej poškodovali gozdove, po prvih ocenah poškodovalo za okoli 1000 kubičnih metrov dreves, od tega je tretjina iglavcev. Podrte in poškodovane smreke so lahko vzrok za pojav večjih žarišč podlubnikov, opozarja gozdarska stroka.