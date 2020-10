V torek potrdili rekordnih 707 okužb z novim koronavirusom, umrla dva bolnika s covidom-19

V primerjavi s ponedeljkom se je število novih okužb skoraj podvojilo. V torek je bilo opravljenih največ testiranj doslej, od opravljenih testov jih je bilo 14,4 odstotka pozitivnih.

Doslej so v Sloveniji potrdili skupaj 9938 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 175 bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi aktivno okuženih 4248 ljudi, število okuženih na 100.000 ljudi v 14-dnevnem obdobju se je povzpelo na 202,75. V torek so 17 bolnikov s covidom-19 odpustili iz bolnišnice.

Po besedah Kacina tudi danes o novih okužbah poročajo iz domov za starejše. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu je okuženih 37 stanovalcev in 15 zaposlenih. Imajo pomoč regijskega tima ter tudi dodatno pomoč strokovnjakinj za okužbe, ki so jih zagotovili na ministrstvu za zdravje.

Devet novih okužb so zaznali v domu Rakičan, kjer je sedaj skupaj okuženih 11 zaposlenih in 27 stanovalcev. Okužbe so potrdili tudi v domu Petra Uzarja Tržič in v Domu upokojencev Kranj, kjer so zaznali okužbo pri zaposleni v upravi doma, je povedal Kacin.

Največ okuženih je v gorenjski in koroški regiji, kjer je tudi največ novih okužb. Po besedah Kacina je pričakovati, da se bo število karanten, ki jih predlagajo epidemiologi, povečevalo.

Vodja intenzivnega oddelka na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je opozoril, da je pričakovati, da bo 70 okuženih od v torek potrjenih 707 okužb v prihodnjih 14 dneh potrebovalo hospitalizacijo, od njih bo 15 potrebovalo intenzivno zdravljenje. Statistika namreč kaže, da 10 odstotkov okuženih potrebuje hospitalizacijo, od njih pa petina intenzivno zdravljenje.

Opozoril je na to, da so ravno intenzivne enote ozko grlo pri obravnavi, primanjkuje predvsem usposobljenega kadra za obravnavo kritično bolnih ljudi. Deloma bodo lahko to premostili s premeščanjem kadra, nenujne posege bodo prestavljali na poznejše termine, a Jereb opozarja, da tudi ti ukrepi ne bodo možni v nedogled.

Kateri posegi in pregledi bodo prestavljeni, bodo odločili posamezni razširjeni strokovni kolegiji za svojo stroko, je povedal Jereb.

Poleg tega dodatno kadrovsko stisko povzročajo tudi okužbe med zdravstvenimi delavci. Teh je bilo v oktobru okoli 60, več jih je tudi v karanteni, je povedal.

Zaradi polne infekcijske klinike bi lahko v prihodnjih dneh bolnike začeli nameščati na ortopedsko kliniko. Na intenzivnem oddelku infekcijske klinike UKC Ljubljana trenutno zdravijo 16 bolnikov s covidom-19, ki so kritično bolni, imajo hudo prizadeta pljuča in dihajo s pomočjo ventilatorja. "Nihče ni varen pred covidom-19, najmlajši bolnik na intenzivi je star 42 let in nima kakšnih drugih bolezni," je pojasnil Jereb.

Dodal je, da je po ocenah okužen vsak 150. Slovenec, zato je vse prebivalce pozval k temu, da se držijo preventivnih ukrepov. "Največ, kar lahko naredite zase in družbo, da ostanete doma, če to ni nujno," je dejal.

Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča so danes sporočili, da so okužbo potrdili pri zaposlenemu na oddelku, kjer obravnavajo paciente po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Gre za oddelek z zelo zahtevnimi pacienti, v večini po poškodbi glave. Na oddelku bo ostalo 11 pacientov, vsi so asimptomatski in se dobro počutijo. Med zaposlenimi in pacienti, ki so bili v stikih z okuženim, se izvajajo testiranja. Rezultati testiranj bodo znani najpozneje v sredo.

Da bi kar se da omejili širjenje virusa med zdravstvenimi delavci in v zdravstvenih ustanovah nasploh, po besedah Jereba razmišljajo, da bi določene skupine v zdravstvu presejalno testirali. Opozoril je, da obstajajo določeni profili v zdravstvu, kjer je manj kot 10 posameznikov in je njih treba posebej varovat. Ni pa za nekritično testiranje, saj lahko zaradi lažnega občutka varnosti ob morebitnem negativnem testu, če je ta izveden prezgodaj po okužbi, naredi veliko škode.

Jereb je tudi povedal, da so v bolnišnicah trenutno polne postelje z bolniki s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Zato iz domov za starejše več ne bodo mogli sprejemati oskrbovancev, pri katerih bi potrdili okužbo, če za sprejem ne bo medicnskih razlogov, torej če ne bodo bolni.