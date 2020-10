EU uvaja sankcije zaradi zastrupitve Navalnega

Bruselj, 14. oktobra - Države članice EU so danes dosegle dogovor o uvedbi sankcij proti šestim posameznikom in eni organizaciji iz Rusije zaradi zastrupitve ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Dogovor o uvedbi sankcij so dosegli zunanji ministri EU na ponedeljkovem zasedanju v Luksemburgu, danes pa so ga potrdili veleposlaniki sedemindvajseterice.