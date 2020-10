Na tekmi škotskega ligaškega pokala kar 28 uspešnih enajstmetrovk

Glasgow, 14. oktobra - Tekma škotskega ligaškega pokala med nižjeligaškima kluboma Stranraer in Albion Rovers je postregla s prav posebnim rekordom. Zmagal je klub Albion Rovers s 3:2, a šele po izvajanju enajstmetrovk. To je bila prava kanonada, saj so igralci uspešno izvedli kar 28 enajstmetrovk po vrsti (14:15), preden se je tekma lahko uradno končala.