Študija: Zaradi pandemije 8,8-odstoten padec emisij ogljikovega dioksida

Potsdam, 14. oktobra - Omejitve za zamejitev pandemije covida-19 so prispevale k 8,8-odstotnemu padcu izpustov ogljikovega dioksida v prvi polovica leta, kažejo rezultati študije Inštituta za raziskave vpliva podnebnih sprememb iz Potsdama. Emisije so se na letni ravni znižale za 1,6 milijarde ton zaradi zaprtja meja, policijske ure, omejitev gibanja in drugih ukrepov.