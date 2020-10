Za Počivalška izstrelitev slovenskih satelitov vrhunski in zgodovinski dosežek

Vitanje, 14. oktobra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je izstrelitev slovenskih satelitov Trisat in Nemo-HD v vesolje označil za vrhunski in zgodovinski dosežek slovenske vesoljske industrije in znanosti. Gre za pomemben korak za Slovenijo pri osvajanju novih dimenzij in premikanju meja, je danes v Vitanju poudaril minister.