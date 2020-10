Septembra v slovenski Istri več nočitev kot lani

Portorož/Izola, 18. oktobra - Po koronskih težavah v prvem delu leta so turistični delavci v slovenski Istri bolj optimistični. V septembru so beležili krepko povečanje števila turistov in njihovih nočitev v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. K dobremu rezultatu sta pripomogla tudi lepo vreme in unovčevanje turističnih bonov.