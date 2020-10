Ljubljana, 14. oktobra - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi zaenkrat pridobil 0,77 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile predvsem delnice Krke, Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav. Z delnicami omenjenih družb so vlagatelji v dopoldanskem delu trgovanju ustvarili tudi največ prometa.