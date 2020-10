Cene kmetijskih pridelkov avgusta na letni ravni povprečno nižje za pet odstotkov

Ljubljana, 14. oktobra - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile avgusta povprečno 5,2 odstotka nižje od cen avgusta lani. Rastlinski pridelki so se pocenili za 3,5 odstotka, cene živali in živalskih proizvodov pa so se znižale za šest odstotkov. Opazneje se je pocenil krompir, in sicer za 30,8 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.