Koronavirus prizadel tudi mnoge slavne in bogate

Pariz, 14. oktobra - Novi koronavirus, ki je po svetu prizadel milijone ljudi, ni zaobšel niti slavnih in bogatih - od politikov, kot je ameriški predsednik Donald Trump, do nogometnih zvezd, kot je Portugalec Cristiano Ronaldo. Sledijo nekatere najbolj znane osebnosti, ki so se okužile ali umrle zaradi covida-19, kot jih navaja francoska tiskovna agencija AFP.