Sodišče potrdilo prisilno poravnavo Istrabenza

Koper, 14. oktobra - Okrožno sodišče v Kopru je po zeleni luči DUTB kot edinega ločitvenega finančnega upnika in največjega lastnika potrdilo prisilno poravnavo Istrabenza. Ta velja za nove zavarovane terjatve in nove navadne finančne terjatve, ne učinkuje pa na navadne poslovne in na prednostne terjatve. Del prisilne poravnave je tudi konverzija terjatev v kapital.