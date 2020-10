Nemški inštituti poslabšali napoved gospodarske rasti

München, 14. oktobra - Vodilni nemški gospodarski inštituti so poslabšali napoved nemške gospodarske rasti. Vpliv pandemije covida-19 bo dolgotrajnejši, kot so napovedovali spomladi, zato so napoved za letos poslabšali za 1,3 odstotne točke na 5,4-odstotni padec. Prihodnje leto naj BDP zrasel za 4,7 odstotka, kar je 1,1 odstotne točke manj od prejšnje napovedi.