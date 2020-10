Umrla igralka iz serije Dva moža in pol Conchata Ferrell

Los Angeles, 14. oktobra - V 78 letu starosti je preminila igralka Conchata Ferrell, ki je v humoristični televizijski seriji Dva moža in pol uigrala Berto. Nastopila je še v mnogih drugih TV serijah in filmih, denimo v biografskem filmu Erin Brokovich, filmu Edward Škarjeroki in romantični komediji Skrivnostna pica. Prejela je več nagrad in tri nominacije za nagrado emmy.