Partnerji pozivajo h krepitvi vlaganj v razvoj in izobraževanje

Ljubljana, 14. oktobra - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Rektorska konferenca Republike Slovenije ter Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije so podpisali razvojno zavezništvo, s katerim pozivajo vlado k odločnejši podpori raziskav in razvoja v Sloveniji. Smo na prelomnici, ključno bo sodelovanje, so poudarili na spletni novinarski konferenci.