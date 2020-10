Novomeški župan Gregor Macedoni za STA: Napovedano nadaljevanje naložbenega cikla v večji meri uresničeno

piše Rasto Božič

Novo mesto, 17. oktobra - V prvi polovici drugega mandata župana Gregorja Macedonija so v novomeški občini v dobri meri uresničili napovedano nadaljevanje naložbenega cikla, je za STA dejal župan. Na očitke opozicije, da občino vodi preveč avtoritarno, pa odgovarja, da so ga izkušnje naučile, da je potrebno na določeni točki sprejeti odločitve in od besed preiti k dejanjem.