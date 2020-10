Štiri zveze pozivajo, naj telovadnice in športni objekti ostanejo odprti

Ljubljana, 14. oktobra - Štiri slovenske zveze v ekipnih športih (nogometna, košarkarska, odbojkarska in rokometna) so se s skupnim pozivom obrnile na lastnike in upravljavce telovadnic ter športnih dvoran in objektov. Pozvali so jih, naj ti objekti ostanejo odprti ter tako mladim športnikom in profesionalnim ekipam ostanejo na voljo za izvajanje treningov in tekem.